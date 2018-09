Facebook

Suzuki, ecco la Ryuyo per la pista Suzuki ha presentato RYUYO, un’incredibile versione dedicata alla pista della GSX-R1000R. Per dare vita a questa special version la Casa di Hamamatsu ha ricercato sul mercato i migliori componenti. La scelta è caduta su prodotti di brand di valore assoluto, che hanno fatto dell’eccellenza una filosofia di vita: Yoshimura per l’elettronica e lo scarico, Öhlins per la ciclistica e Brembo per i freni. E poi Dunlop, Motul, Extreme Components, Bonamici Racing. Il risultato è RYUYO, una moto esclusiva nei materiali, nelle soluzioni tecniche e nelle sensazioni di guida: 212 cv di potenza per 168 kg di peso. Il nome deriva dalla leggendaria pista di collaudo di tutte le moto Suzuki, non lontano dal quartier generale di Hamamatsu. Sarà prenotabile solo online sul minisito dedicato shop.suzuki.it/moto/ryuyo raggiungibile dalla home page del sito ufficiale moto.suzuki.it. La finalizzazione dell’acquisto avverrà poi presso un numero selezionato di concessionari Suzuki che verrà indicato sul sito. Inoltre, è attivo un indirizzo email dedicato dove lo staff di Suzuki risponderà a qualunque richiesta di informazioni in merito a RYUYO: ryuyo@suzuki.it RYUYO sarà in vendita a partire da sabato 10 novembre 2018, dopo l’annuncio ufficiale che verrà dato direttamente dallo stand Suzuki di EICMA. Il prezzo di 29.990 Euro è valido fino al 31 Gennaio 2019. >