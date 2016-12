Facebook

Al via il Monza Rally Show E' iniziato il weekend del Monza Rally Show. Valentino Rossi e gli altri sono scesi in pista per le prove e per lo Shakedown. Il pilota Yamaha in gara al volante della Ford Fiesta WRC numero 46 è il candidato principale per la vittoria finale. Quest'anno se la dovrà vedere con Thierry Neuville (Hyundai). Appuntamento fisso anche per il campione motocross Tony Cairoli. Domenica il Master Show sarà visibile in streaming su sportmediaset.it >