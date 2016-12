Facebook

Motocross, rientro difficile per Cairoli in Usa Dopo il lungo stop per le conseguenze della caduta di Maggiora, Antonio Cairoli è tornato in pista a Glen Helen per il GP Usa, ultima prova del Mondiale motocross prima del Nazioni conclusivo. Nonostante la lunga assenza, in California il siciliano della Ktm ha mostrato tutto il suo valore cogliendo un ottimo quinto posto in gara-1, nonostante nel finale abbia dovuto calare il ritmo a causa di una condizione fisica non certo ottimale e con il braccio sinistro dolorante. Nella seconda manche, invece, Tony si è arreso prima del tempo, ritirandosi in seguito a un errore su un salto che gli ha procurato un forte colpo al gomito già infortunato. >