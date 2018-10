Facebook

Kwasaki, tre varianti per la Ninja ZX-10R Tre versioni per la Kawasaki campione del mondo Superbike. La ZX-10R di Jonathan Rea si presenta per il 2019 con la moto "base", la RR e la SE Special Edition. La prima non è stata oggetto di particolari cambiamenti se non alla forcella e all'impianto frenanate Brembo, mentre la RR vanta bielle in titanio, setting delle sospensioni ulteriormente affinati e cerchi forgiati Marchesini. Infine, la SE è caratterizzata dal pacchetto di sospensioni elettroniche. >