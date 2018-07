Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Formula 3, Mick Schumacher vince a Spa Mick Schumacher ha conquistato la prima vittoria nell`Euro Formula 3 a Spa, dove è cominciata la leggenda del papà Michael. Dopo la delusione di gara2, dove non è riuscito a sfruttare la pole, è arrivata la vittoria in gara3 per il tedesco della Prama. Schumacher ha rotto gli indugi nel finale e dopo che Shwartzman ha passato Armstrong, Mick ha infilato il neozelandese e poi il russo sul rettilineo del Kemmel. Poi ha gestito fino alla bandiera a scacchi la sua prima vittoria nella serie. >