Yamaha, la MT-10 salta nel futuro Per il 2017, Yamaha trasferisce alla famiglia Hyper Naked la tecnologia Supersport più avanzata derivata dalla regina dell’asfalto YZF-R1M. La nuova MT-10 SP rappresenterà così l'espressione più innovativa della potenza, del controllo e della grinta, grazie alla incredibile dotazione che comprende le sospensioni Öhlins Electronic Racing Suspension ﴾ERS﴿, la strumentazione Thin Film Transistor (TFT) e la livrea dedicata. Le sospensioni elettroniche di MT-10 SP sono controllate da una centralina Suspension Control Unit ﴾SCU﴿ che analizza i dati provenienti da una serie di sensori che monitorano le condizioni di guida. SCU verifica infatti i setting in compressione ed estensione ottimali per le condizioni prevalenti, mentre il motore del sistema esegue delle regolazioni istantanee per ottenere la taratura ideale. Le esclusive Öhlins Electronic Racing Suspension ﴾ERS﴿ offrono l'accesso al più sofisticato sistema di gestione elettronica delle sospensioni mai adottato da una Hyper Naked: grazie ad esso, il setting durante la marcia viene infatti continuamente monitorato e regolato. La nuova ammiraglia è inoltre equipaggiata con l'evoluta strumentazione con display Thin Film Transistor ﴾TFT). Questa strumentazione multifunzione LCD, su display a colori, offre una definizione superiore. Il pilota, inoltre, può scegliere ora uno sfondo chiaro o scuro per adattare la visibilità alla luce diurna e notturna. MT-10 SP sarà disponibile nell’esclusiva colorazione Silver Blu Carbon, ispirata alla supersportiva YZF-R1M in edizione limitata, a partire da febbraio 2017. Completano il look da prima della classe i cerchi blu, il parafango anteriore nero e gli steli forcella dorati.



Caratteristiche principali:

• Öhlins Electronic Racing Suspension ﴾ERS﴿

• Strumentazione a colori Thin Film Transistor ﴾TFT﴿

• Esclusiva livrea ispirata a YZF¬-R1M

• Cambio QSS • Motore a 4 cilindri fronte marcia con architettura Crossplane

• Tecnologia di gestione elettronica con TCS e D¬Mode

• Frizione antisaltellamento

• Leggero telaio Deltabox in alluminio con interasse corto >