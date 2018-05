Facebook

Wec, debutto super per Alonso Debutto con il botto per Fernando Alonso nel Mondiale Endurance 2018. Lo spagnolo della McLaren, infatti, ha conquistato il successo alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, prima gara stagionale del Wec. In Belgio, l'ex campione del mondo di F1 ha portato al successo la Toyota del team Gazoo Racing insieme ai compagni di squadra Buemi e Nakajima. Sul podio con loro è salita la Toyota gemella di Kobayashi-Lopez-Conwey e la Rebellion di Lotterer-Senna-Jani. >