Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

TopGear in pista a Monza Quanti bolidi in pista a Monza per la GT CUP organizzata da TopGear e Michelin: tante Porsche e Ferrari. Gli appassionati hanno potuto girare a tutta velocità con le loro vetture sull'asfalto dell'Autodromo. Una giornata baciata dal sole che ha radunato molta gente. Il tutto in collaborazione con Track4fun. Il prossimo appuntamento sarà a Modena il 14 ottobre.

>