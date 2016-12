Facebook

Suzuki sdoppia la GSX-S: ora anche 750 La Suzuki ha presentato la GSX-S750 ABS: il secondo modello della serie GSX-S che affianca la GSX-S1000 nello stile, nel design e nell'equipaggiamento. La GSX-S 750 si affianca alla versione da un litro di cui mantiene l'eccellente risposta all'acceleratore e la maneggevolezza. Dalla sorella maggiore eredita anche lo stile, il controllo di trazione a tre livelli e le pinze freno anteriori ad attacco radiale che lavorano su dischi a margherita e manubrio a sezione variabile. In più è dotata di Low RPM Assist, Suzuki Easy Start System. Il motore quattro cilindri in linea di 749 cc produce un'accelerazione simile a quella della GSX-R750 ma un'erogazione fruibile anche per un uso stradale. Le emissioni sono conformi alla normativa Euro4. Disponibilità dalla primavera 2017 >