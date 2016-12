Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Suzuki rinnova le V-Strom 1000 e 650 Suzuki ha deciso di mettere mano alle sue V-Strom, raddoppiando le versioni da 1000cc e 650cc e unificando il family feeling della piccola. Le V-STROM 1000 e V-STROM 1000XT sono i modelli della serie Sport Adventure Tourer adatti all'impiego in ogni situazione e ai lunghi viaggi. Rispettano ora la normativa Euro4 pur mantenendo le doti del noto bicilindrico a V di 1.037 cc. Il design si distingue per aver riportato sulla V-STROM un tocco stilistico, il becco anteriore, apparso sulla DR750S del 1988. Il comfort è di serie, con paramani, puntale e il parabrezza più alto di 49mm e regolabile in altezza e inclinazione. La sicurezza rimane al centro dell’attenzione grazie all’introduzione, di serie su entrambe le versioni, del dispositivo Motion Track Brake System. Grazie al sensore IMU (Inertial Measurement Unit), la moto è costantemente monitorata nei suoi movimenti su 5 direzioni dei 3 assi principali Traction control, Low RPM Assist e Suzuki Easy Start System completano il pacchetto elettronico. Le ruote a raggi che equipaggiano la nuova V-STROM 1000XT migliorano l'assorbimento delle asperità e sono accoppiate al manubrio a sezione variabile. Esponenti del concetto di Sport Adventure Tourer applicato al segmento delle medie cilindrate, le nuove V-STROM 650 e V-STROM 650XT montano l’ultima evoluzione del noto bicilindrico a V introdotto sulla SV650, il modello presentato allo scorso EICMA 2015, con potenza e coppia ottimizzati al modello ed emissioni conformi alla normativa Euro4. In comune con la V-Strom 1000 oltre al design, viene introdotto il Traction Control, il Low RPM Assist e il Suzuki Easy Start System. La versione XT monta di serie ruote a raggi, paramani e puntale. Tutte disponibili dalla primavera 2017. >