Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Presentata la BMW M4 GTS Con la BMW M4 GTS, BMW presenta una nuova ed esclusiva piattaforma tecnologica che aumenta ulteriormente il potenziale della BMW M4 Coupé. Avvolta in un look atletico, con forte impronta del motorsport e ricca di tecnologia high-performance, la BMW M4 GTS punta al record di 7'28" sul giro sulla leggendaria pista del Nordschleife al Nürburgring, il circuito più impegnativo del mondo. La BMW M4 GTS è stata realizzata in un’edizione limitata di 700 esemplari. Alcuni dati: 500 CV di potenza e 600 Nm di coppia, da 0-100 km/h in 3"8 e veolcità autolimitata a 305 km/h. >