MV Agusta e Hamilton ancora assieme: nasce la F4 LH44 Lewis Hamilton e MV Agusta: un binomio che, dopo la Dragster RR LH, trova nella nuova F4 LH44 una inedita ed eccitante declinazione. La F4 LH44 è sviluppata sulla base della F4 RC, moto derivata direttamente dalla Superbike del Reparto Corse MV Agusta, massimo livello di sviluppo della quattro cilindri italiana: dispone, pertanto, del motore Corsa Corta (alesaggio 79 mm - corsa 50,9 mm) con catena di distribuzione centrale e valvole radiali, che in questa versione raggiunge la potenza massima di 205 cv (151 kW). Il kit consegnato insieme alla moto include il terminale di scarico in titanio e la centralina dedicata: permette di ottenere ulteriori 7 cv, fino a 212 cv (158 kW), ed è riconoscibile per la personalizzazione con il logo Panther di Lewis Hamilton. “Sono entusiasta di continuare la mia partnership con MV Agusta. Adoro lavorare con Giovanni e con i ragazzi di MV Agusta, grazie alla loro passione per la tecnologia e all’attenzione maniacale per i dettagli nascono moto veramente speciali. I progetti con MV Agusta permettono di unire il mio interesse per le moto e per il design, coinvolgendomi in tutti i processi di sviluppo insieme al Team CRC (Centro Ricerche Castiglioni)”, ha detto il pilota della Mercedes. La moto sarà realizzata in 44 esemplari. >