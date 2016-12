Facebook

Mini, la Countryman si fa grande Con la première della seconda generazione della MINI Countryman il tradizionale marchio britannico dà seguito alla conquista del segmento delle vetture compatte premium. La nuova MINI Countryman è il modello più grande e più versatile della storia del brand, che conta già 57 anni. Il completo sviluppo ex novo del modello ha portato con sé notevoli progressi a livello di abitabilità, di funzionalità, di sportività e di caratteristiche premium. La nuova MINI Countryman (consumo di carburante nel ciclo combinato: 7,0 – 2,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 159 – 49 g/km) deve la sua posizione speciale all’interno del segmento di appartenenza, al design fortemente espressivo e all’architettura pulita della scocca e, soprattutto, alla sua agilità di guida insuperata. L’ultima versione della trazione integrale ALL4 assicura il divertimento di guida anche sullo sterrato. La nuova MINI Countryman è il primo modello del marchio disponibile anche con propulsore ibrido plug-in. Nella versione MINI Cooper S E Countryman ALL4 l’autonomia nella modalità di guida esclusivamente elettrica, raggiunge i 40 chilometri.



La nuova MINI Countryman - sintesi delle innovazioni

• Proporzioni muscolose, 20 centimetri più lunga del modello precedente.

• Cinque “veri“ posti, netto aumento dell’abitabilità e della versatilità.

• Azionamento elettrico del cofano del bagagliaio, apertura e chiusura touchless del cofano del bagagliaio.

• MINI Picnic Bench: elemento piegabile per il bordo di carico, utilizzabile come comodo posto a sedere sul bordo del bagagliaio e all’aperto.

• MINI Cooper S E Countryman ALL4, prima MINI con propulsore ibrido plug-in.

• Nuova generazione di motori e cambi, trazione integrale ALL4 a efficienza ottimizzata.

• Strumento centrale per la prima volta con funzione touchscreen.

• MINI Country Timer misura il divertimento di guida sui fondi più impegnativi.

• MINI Connected App come assistente personale nella guida giornaliera e in viaggio.

• MINI Find Mate: tutto ciò che è importante è sempre a bordo – o sotto controllo. >