Lacama, la moto elettrica di Italian Volt Dimenticate il rombo dei motori, le macchie d’olio e l’odore acre della benzina: la moto del futuro è silenziosa, ecologica e altamente performante. In una parola: elettrica. La rivoluzione è firmata Italian Volt, l’innovativa start-up italiana che ha realizzato Lacama, il primo esemplare di moto elettrica completamente personalizzabile. L’obiettivo è dare una svolta al mondo del motociclismo, offrendo ai centauri una “e-motorcycle” completamente custom made, imbattibile in termini di tecnologia, design ed esperienza di guida. Lacama è una roadster dotata di una tecnologia sofisticata, componenti di eccellenza e performance paragonabili a quelle delle migliori due ruote a benzina, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. La batteria può essere ricaricata in 40 minuti e ha un’autonomia di circa 180 chilometri. La realizzazione del prototipo ha richiesto seimila ore di lavoro da parte del team d’ingegneri e designer specializzati, guidato da Enrico Pezzi. Lacama sarà prodotta in tiratura limitata e solo su ordinazione (le prenotazioni saranno aperte da settembre su www.italianvolt.com - prezzo indicativo 35.000 €). La parola d’ordine è “customizzazione”: ogni ordine sarà realizzato su misura seguendo le indicazioni del cliente che, attraverso un design studio virtuale, creerà il suo “pezzo” unico. La carrozzeria nasce con tecnologia di stampa 3D: le 12 componenti delle sovrastrutture saranno disponibili in cinque varianti di design e molteplici colori, rendendo le opzioni praticamente infinite. Per i più esigenti il centro stile Italian Volt sarà a disposizione per creare progetti ad hoc, realizzati da mani esperte con cura artigiana. La tecnologia è nel DNA di Italian Volt: la moto è dotata infatti di GPS integrato, pannello touch screen e connessione Internet. Questo offrirà all’utente svariati servizi come l’ottimizzazione dei percorsi per raggiungere le stazioni di ricarica o il controllo del veicolo da remoto tramite App dedicata. Ad arricchire la componente tecnologica contribuisce uno specifico brevetto che promette di migliorare l’efficienza delle batterie. >