La Suzuki GSX-R 1000 in versione MotoGP E' finalmente disponibile la Suzuki GSX-R 1000 nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR e presentata in anteprima lo scorso gennaio sulla pista di Sepang, in Malesia. In questa veste esclusiva la supersportiva di Hamamatsu propone di nuovo il blu e il giallo che distinguono le GSX-RR ufficiali, ma introduce uno schema grafico originale, più suggestivo che mai. La parte bassa della carenatura punta ora sul blu, mentre le aree a ridosso degli sfoghi per l’aria calda si tingono invece di nero, così come i pannelli laterali del cupolino. L’elemento di raccordo con il serbatoio riprende il grigio titanio del silenziatore e poco più sotto la grande scritta Suzuki è abbinata al logo del Team ECSTAR. La GSX-R1000 adotta un quattro cilindri Euro 4 che fornisce una potenza di 202 cv e una coppia di 117,6 Nm. Gli ingegneri sono riusciti a ottenere questi valori senza penalizzare l’erogazione ai bassi e ai medi regimi, impiegando soluzioni esclusive come la distribuzione con fasatura variabile delle valvole SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing). Questo sistema è ereditato dalla GSX-RR ufficiale e modifica in modo semplice e puntuale l’alzata e la fasatura delle valvole in funzione del regime del motore. Così facendo permette di combinare un’eccezionale elasticità a basso numero di giri a un allungo impetuoso agli alti. Anche i doppi iniettori S-TFI (Suzuki-Top Feed Injector) e le valvole parzializzatrici dello scarico SET-A (Suzuki Exhaust Tuning-Alpha) contribuiscono a rendere sempre sostanzioso il tiro del motore lungo tutta la curva di erogazione. In ogni fase della guida il pilota può selezionare una delle tre modalità di guida disponibili utilizzando il Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS), per modulare la risposta del quattro cilindri all’acceleratore. Il comando ride-by-wire si interfaccia anche con il Motion Track TCS (Traction Control System), regolabile su 10 livelli e gestito dalla centralina ECU in base ai dati registrati dalla piattaforma inerziale, che rileva i movimenti della #moto sulle sei direzioni dei tre assi spaziali. L’ABS è di serie e sulla GSX-R 1000 lavora anche a moto inclinata, regola la frenata in curva considerando l’angolo di inclinazione. Le sospensioni sono Showa, con una forcella di tipo BPF sulla GSX-R1000 e una BFF sulla 1000R. La R è equipaggiata inoltre di Launch Control, che aiuta a eseguire partenze fulminee, e di Quick Shift bidirezionale, per passare da un rapporto all’altro senza necessità di azionare la frizione. Per di più, nell’uso stradale mette anche a disposizione due altri sistemi esclusivi e molto utili: il Low RPM Assist, che impedisce al motore di scendere troppo di giri allo stacco della frizione, e il Suzuki Easy Start System, che avvia il motore richiedendo giusto una minima pressione del pulsante di start. Le Suzuki GSX-R 1000 GSX-R 1000R nella colorazione MotoGP sono disponibili rispettivamente a euro 16.690 e 18.990 fc. La nuova colorazione si affianca ai nuovi colori bianco e nero. >