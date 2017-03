Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Bugatti presenta la nuova bici ultraleggera Come nuovo partner licenziatario del marchio di supercar Bugatti, PG ha sviluppato una bicicletta di altissima tecnologia: la PG Bugatti Bike. Realizzata per il 95% in fibra di carbonio e con un peso inferiore ai cinque chilogrammi, è la bicicletta urbana più leggera al mondo. Una bicicletta "Made in Germany" che potrà essere manualmente personalizzata all’interno dello showroom PG Bugatti a Weinstadt e che sarà prodotta in tiratura limitata: 667 esemplari unici. >