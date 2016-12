Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

In volo sul futuro In un futuro non molto lontano vedremo solcare i nostri cieli da "auto volanti". Questa è la speranza dell'azienda americana Terrafugia, una piccola società nata nel 2006 da ingegneri allora neo-laureati al Mit che, dal momento della nascita, ha investito tempo e denaro nel progetto del TF-X. Si tratta di un progetto di auto volante da poter utilizzare per gli spostamenti in città sia sull'asfalto che in volo. Il debutto sul mercato è previsto in breve tempo, perché ormai l'idea di Terrafugia sembra consolidata e dovrebbe dare vita a una vera e propria auto-volante da produrre in serie. C'è ancora molto da fare, ma intanto l'azienda ha divultato il design del prototipo TF-X. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 400mila dollari. La macchina potrà ospitare 4 persone, la motorizzazione sarà ibrida (elettrico-benzina) e il veicolo permetterà decolli verticali grazie a due pale rotanti sulle ali. >