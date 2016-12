Facebook

Honda, la CB1000 si sdoppia: EX e RS La Honda ha deciso di sdoppiare la sua CB1000, uno dei grandi classici di Tokyo. La versione EX è stata aggiornata all'insegna della raffinatezza dei dettagli. Tra le novità tecniche, le nuove ruote a raggi in acciaio inossidabile, la forcella ‘Showa Dual Bending Valve’ e le luci a LED. Il suo statuario motore a quattro cilindri in linea "respira" attraverso impianti di aspirazione e scarico ridisegnati ed è ora dotato di frizione antisaltellamento. Quanto alla nuova RS, si affianca alla versione EX e propone lo stesso stile artigianale minimalista ma con un'impronta sportiva di ispirazione café racer. La ciclistica ha geometrie più caricate sull’anteriore, la forcella è la Showa Dual Bending Valve ma con steli da 43mm e gli ammortizzatori prevedono il serbatoio esterno. Spiccano le ruote in lega leggera da 17” con pneumatici sportivi ribassati e l’impianto frenante con pinze radiali. Il suo possente motore a 4 cilindri linea da 1.140 cc raffreddato ad aria e olio sfrutta tutti gli aggiornamenti previsti per la versione EX, quindi sistemi di aspirazione e scarico aggiornati, e frizione assistita con antisaltellamento. >