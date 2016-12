Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Honda, ecco la CBR1000RR per vincere in Superbike L'hanno attesa per anni, gli appassionati come i piloti del Mondiale Superbike, e finalmente è arrivata. Si tratta della nuova Honda CBR1000RR Fireblade, presentata a Colonia nelle versioni SP e SP2. Il rapporto peso/potenza migliora del 14%, raggiungendo così il miglior livello di sempre per la Fireblade, grazie a un alleggerimento complessivo di 15 kg e a un incremento della potenza di 11CV. La dotazione elettronica prevede sospensioni Ohlins semi attive, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, funzionalità di controllo dell’impennata e antisollevamento ruota posteriore, freno motore regolabile, ABS di ultima generazione, Quickshifter in accelerazione, Downshift Assist in scalata, sistema Riding Mode per la selezione delle modalità di guida e sistema Power Selector di selezione erogazione. La tecnologia di derivazione MotoGP sperimentata con successo sulla RC213V S esalta ulteriormente l'esperienza di guida. La nuova CBR1000RR Fireblade SP2, invece, sviluppata sulla base della SP, è la versione specialistica per le competizioni ma omologata per uso stradale. Tra le sue carratteristiche:

• Testata speciale: valvole, camere di combustione, pistoni

• Cerchi Marchesini a 7 razze

• Racing kit opzionale

Esteticamente la Fireblade SP2 si riconosce per alcuni significativi dettagli: la carenatura con una tonalità di blu più acceso e caratterizzato dalla trama carbonio del fondo, l’accento dorato sotto ai logo CBR Fireblade e Honda, i cerchi Marchesini a 7 razze, che dal punto di vista dinamico permettono una riduzione dell’inerzia ant./post. rispettivamente del 18% e 9%. Ma ciò che la rende ancora più speciale – e che le dona un potenziale racing invidiabile – è dentro al motore e, ancor più, nelle componenti che possono essere installate attingendo ai due kit racing realizzati dalla HRC. >