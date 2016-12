Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ecco la supercar Rezvani Beast Rezvani Motors ha rilasciato alcune anticipazioni per far crescere l'attesa degli appassionati verso la "Beast", esclusiva supercar che sarà presentata ufficialmente la prossima settimana. La Rezvani Beast ha una linea estremamente filante, degna di una sportiva di razza che punta su prestazioni di primo livello per andare a insidiare i marchi storici del settore. Il costruttore californiano ha regalato al modello un corpo vettura in carbonio per contenere il peso, solo 700 kg, mentre il parabrezza può essere rimosso e non mancano tra la dotazione alcune soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, come ad esempio il sistema infotelematico compatibile con la piattaforma di Apple Carplay, oltre ad alcuni dei componenti stampati in 3D, per permettere ampi margini di personalizzazione. Per quanto riguarda la propulsione, la gamma offrirà due unità tra cui scegliere, con la base d'accesso rappresentata dal motore 2.0 turbo da 315 cavalli della Rezvani Beast 300, una variante accreditata di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Salendo di prezzo aumentano anche le prestazioni e si accede così alla più potente Rezvani Beast 500. In questo caso il motore è un 2.4 tubo capace di erogare ben 500 cavalli, consentendo alla vettura americana di raggiungere i 100 km/h in poco più di 2,7 secondi. Il prezzo è di circa 150mila euro. >