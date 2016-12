Facebook

Bmw lancia le R nine-T Sport e Pure nel mondo heritage Bmw lancia con la R nineT Racer e R nineT Pure due moto che completano il mondo heritage in due nuove e affascinanti varianti: il modello Roadster ridotto all’essenziale e la classica motocicletta sportiva con carenatura parziale. In entrambi i casi si tratta di concetti che fecero carriera alla fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta e che ancora oggi destano bellissimi ricordi in numerosi fan del motociclismo. In entrambi i nuovi modelli è stato montato il potente motore Boxer con raffreddamento aria/olio dalla cilindrata di 1 170 cm3 e la potenza di 81 kW (110 CV), abbinato al cambio a sei rapporti. Entrambe le motociclette sono state configurate per soddisfare le norme della classe antinquinamento Euro 4. Il design classico si ritrova anche nell’impianto di scarico in acciaio inossidabile con terminale di scarico montato a sinistra. A livello di ciclistica, entrambe si affidano al telaio modulare a doppia trave, noto già dalla R nineT Scrambler, composto dai tre elementi telaio anteriore, telaio posteriore e telaietto del passeggero smontabile. La R nineT Pure simbolizza il classico modello Roadster nella sua forma più pura: uno stile autentico, senza ghirigori, ridotto all’essenziale. Il design è composto da un mix di stilemi classici e moderni dell’ingegneria motociclistica, completato da dettagli pregiati, come le pedane e la piastra di sterzo in alluminio fucinato e anodizzato al naturale. Il serbatoio e il parafango della ruota anteriore della BMW R nine-T Pure sono verniciati nel colore catalanograu pastello. In combinazione con il nero, previsto per la ciclistica e la catena cinematica, questa vernice accentua il carattere purista della R nine-T Pure come modello Roadster che regala il piacere di una guida dinamica sulle strade extraurbane in sella a un modello classico. La R nineT Racer desta invece intenzionalmente delle reminiscenze delle classiche motociclette sportive dei primi anni Settanta. Una silhouette raccolta, bassa e slanciata: con la semi-carenatura ridotta, la sella con codino, i semimanubri e le pedane arretrate, essa offre un’impressione di ambiziosa sportività di vecchio stile, combinandola con la tecnica moderna. La verniciatura in lightwhite pastello, abbinata a elementi decorativi che ricordano i colori BMW Motorsport di una volta, dona alla #rninetracer un look particolarmente leggero e sportivo. Il telaio verniciato in alluminio argento ne mette in mostra l’architettura, giocando con il contrasto con la catena cinematica, laccata in nero, sottolineando contemporaneamente il carattere della R nine-T Racer di moto sportiva di vecchio stile, destinata al divertimento che offre la guida dinamica sulle strade particolarmente tortuose. >