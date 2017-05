Facebook

Bmw, ecco la nuova HP4 Race Bmw ha presentato la nuova HP4 Race, una moto da corsa purosangue nell’ambito di un’edizione limitata a solo 750 esemplari derivati strettamente dalla Superbike.



Le caratteristiche:

Telaio in carbonio in costruzione monoscocca dal peso di solo 7,8 chilogrammi.

Telaio reggisella autoportante in carbonio, regolabile in altezza in tre posizioni.

Cerchi in carbonio dal peso ridotto del 30 per cento circa rispetto ai cerchi in lega fucinati.

Forcella Öhlins upside-down del tipo FGR 300.

Ammortizzatore Öhlins del tipo TTX 36 GP.

Pinze freno Monoblocco Brembo del tipo GP4 PR in combinazione con dischi freno anteriori in acciaio T-Type #racing 320 (spessore: 6,75 mm).

Motore da competizione a livello di Campionato mondiale dalla potenza di 158 kW (215 CV) a 13 900 g/min e coppia massima di 120 Nm a 10 000 g/min.

Cambio da corsa “close-ratio” dai rapporti adattati.

Impianto elettrico a peso ottimizzato con leggera batteria agli ioni di litio da 5 Ah.

Dashboard 2D e Data Recording 2D, incluso il logger.

Dynamic Traction Control DTC (programmabile a15 livelli in base al rapporto selezionato).

Engine Brake EBR (programmabile in 15 livelli in base al rapporto selezionato).

Wheelie Control (programmabile in base al rapporto selezionato).

Launch Control.

Pit-Lane-Limiter.

Componenti leggeri in carbonio a chiusure veloci.

Verniciatura nei colori BMW HP Motorsport.

Produzione a carattere manifatturiero limitata a 750 esemplari.

