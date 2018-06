Facebook

Autopromotec conference - Stati generali 2018 È in corso l'Autopromotec Conference – Stati Generali 2018, la due giorni di incontri e dibattiti sul futuro dell’aftermarket automobilistico. Ad aprire i lavori all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il presidente di AICA Mauro Severi che nel suo intervento ha evidenziato, tra gli altri, un elemento che contraddistingue l’evento di quest’anno: la presenza, per la prima volta in assoluto, di venti realtà tra laboratori di ricerca, spin-off universitari e start up, selezionate in collaborazione con Aster, società per l’innovazione e il trasferimento tecnologico della Regione Emilia Romagna. Un’iniziativa finalizzata a consolidare le sinergie tra le reti d’imprese in un’ottica di filiera e gli attori istituzionali. Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec, ha affermato che “non si deve avere paura dell’innovazione”, mentre Palma Costi, assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma della Regione Emilia Romagna, ha sottolineato l’importanza della filiera dell’aftermarket per “una regione che rappresenta la “Motor Valley” italiana e investe sul tema delle trasformazioni, digitale e green, e sulla formazione del capitale umano del settore”. Irene Priolo, assessore alle politiche per la mobilità del Comune di Bologna, ha acceso i riflettori sull’importanza della condivisione degli obiettivi tra pubblica amministrazione e imprese, “per cogliere la sfida del futuro e del cambiamento”. Nella giornata si susseguirà una serie di tavole rotonde utili a raccogliere spunti e informazioni, conoscere prodotti e soluzioni, in un ambiente di confronto e networking. Saranno affrontati anche i temi dell’industria 4.0 e del marketing del futuro. >