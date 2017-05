Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Alonso debutta a Indy: ecco macchina, casco e primi giri E' iniziata da ormai qualche settimana la missione 500 Miglia di Indianapolis per Fernando Alonso. Lo spagnolo della McLaren è in Usa per le prime prove e nell'occasione ha presentato la nuova grafica del casco che userà in gara e ha percorso i primi giri con la macchina del team Andretti.