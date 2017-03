Serie A: Inter a Torino per la Champions, Milan col Genoa per il riscatto

18 marzo 2017

Inter e Milan in campo negli anticipi della 29esima giornata di Serie A. Alle 18 i nerazzurri, reduci dalla schiacciante vittoria per 7-1 con l'Atalanta, fanno visita al Torino del grande ex Sinisa Mihajlovic. I ragazzi di Pioli devono vincere se vogliono mantenere vivo il sogno Champions. I rossoneri alle 20.45 affrontano a San Siro il Genoa con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le polemiche arbitrali seguite al match con la Juve.



Allo stadio Olimpico di Torino va in scena la sfida a distanza tra due dei principali bomber della Serie A. A guidare l'attacco granata c'è Andrea Belotti, miglior marcatore fin qui dell'intero campionato con 22 reti contro le 20 realizzate dal nerazzurro Mauro Icardi, reduce dalla tripletta con l'Atalanta. Con l'arrivo di Pioli al posto di De Boer l'Inter ha cambiato sensibilmente marcia e nelle ultime cinque gare sono arrivate 4 vittorie. Il terzo posto del Napoli è distante 6 lunghezze e la conquista di un pass per la prossima Champions League non sembra più solo un sogno. Nell'ultimo turno il Torino è stato sconfitto 3-1 a Roma dalla Lazio ma è in casa che ha costruito la sua classifica perdendo solo una volta nel derby con la Juventus e raccogliendo 28 dei 39 punti totali.



Con la vicenda closing ancora da decifrare, il Milan si appresta ad affrontare il Genoa senza lo squalificato Bacca. Il colombiano paga con una giornata di stop inflitta dal Giudice Sportivo le proteste seguite al rigore concesso alla Juventus in pieno recupero per sospetto fallo di mano di De Sciglio in area. Le polemiche non si sono placate in settimana ma ora i rossoneri vogliono lasciarsele alle spalle e dimenticare la notte dello Stadium. Il sesto posto occupato momentaneamente dall'Atalanta è distante solo 2 punti e l'accesso alla prossima Europa League è l'ultimo obiettivo stagionale della squadra di Montella. Il Genoa sta invece vivendo un periodo buio culminato con il ko nel derby di sabato scorso. Mandorlini ha portato la squadra in ritiro a Milano con largo anticipo per evitare ulteriori contestazioni da parte dei tifosi.