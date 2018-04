Arsenal, Wenger resta: rinnoverà fino al 2019

30 maggio 2017

La difficile stagione dell'Arsenal (che ha fallito la qualificazione alla Champions) aveva alimentato voci di un divorzio, che a un certo punto pareva inevitabile tra il club e il tecnico. Anche molti tifosi avevano preso posizione ed esposto striscioni contro Wenger. Radio mercato aveva già creato la lista dei possibile successori, con Allegri tra i favoriti, e per lo stesso Wenger si ipotizzava un futuro al Paris St. Germain. Niente di tutto ciò. Le difficoltà sono state superate e alla fine i Gunners hanno concluso la stagione sollevando un trofeo, l'FA Cup strappata al Chelsea di Conte. La società, a dire il vero, non ha mai fatto capire di voler cambiare e così arriverà il prolungamento con Wenger che a fine contratto avrà guidato i londinesi per ben 23 stagioni. E non è detto che finirà così, come ha dimostrato la stagione attuale che ha messo a dura prova uno dei matrimoni più longevi della storia del calcio che, in extremis, ha trovato ancora una volta il suo happy ending.