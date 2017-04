Rally Corsica: trionfa Neuville con la Hyundai

9 aprile 2017

In Corsica è arrivato il momento della Hyundai. Dopo Ford, Toyota e Citroen, la casa sud coreana ha trionfato con Thierry Neuville nel quarto appuntamento del Mondiale Wrc. Il belga, uno dei favoriti per il titolo, si è sbloccato sull'asfalto francese con la sua i20. Il numero 5 ha approfittato dei problemi al motore di Meeke (Citroen). Terza posizione per il leader del Mondiale Ogier (Ford) che ha allungato su Latvala (quarto con la sua Toyota). Il francese ha beffato nella power stage Sordo (Hyundai) precedendolo sul podio per 1"3.



Con le nuove regole e l'addio della Volkswagen, il Mondiale Wrc non ha ancora trovato una marca regina. Campionato più incerto con mai con tutte le case automobilistiche a giocarsi la vittoria. All'appello manca solo la Skoda che sta crescendo con Mikkelsen, settimo in Corsica.