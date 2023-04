Volley: Trento vince anche gara 2, Milano pareggia i conti con Civitanova

PLAYOFF PALLAVOLO

Michieletto e compagni regolano Piacenza in tre set. Zaytsev si arrende al tie break. Vince Scandicci nei playoff femminili

© ipp Trionfa Milano, che si impone, in gara 2 delle semifinali scudetto di Superlega, contro Civitanova 3-2. Piano e compagni soffrono ma portano a casa l’incontro portando la serie sull’1-1. Vola sul 2-0 nella propria Trento, che esulta a Piacenza 3-1 e potrebbe festeggiare la finale nella prossima partita. Nei playoff di Serie A1 femminile, vince Scandicci 3-0 in gara 1 contro Bergamo, mentre la Vero Volley regola 3-2 Casalmaggiore.

SUPERLEGA MASCHILE

Tutta un’altra partita tra Milano e Civitanova rispetto a gara 1 dei playoff scudetto, che aveva visto la Lube trionfare con un 3-0 senza storia: questa volta vince l’Allianz 3-2. I meneghini entrano in campo determinati a giocarsi le proprie chance per un posto in finale scudetto e, spinti dal proprio pubblico, trovano lo strappo decisivo proprio nei primi punti del set, vincendo così 25-18. Diversa la storia nel secondo, quando gli ospiti attaccano bene dai nove metri, trascinati da Zaytsev, e migliorano la distribuzione palla, creando problemi al muro avversario: il risultato è 25-20. L’equilibrio domina nel terzo parziale: si gioca punto su punto in avvio, poi i meneghini provano la fuga ispirati da Ishikawa e resistono al ritorno di Civitanova nel finale: il terzo set si chiude 25-21. Blengini vince invece il quarto con lo stesso punteggio e porta la partita al tie break, dove Milano chiude il match 15-9 e pareggia la serie, ora sull’1-1. Dopo il netto 3-0 di gara 1, Trento vince 3-1 anche a Piacenza. Copione chiaro fin dai primi punti: gli ospiti riescono a trovare continuità in battuta e creano problemi alla difesa emiliana. Il primo set si chiude 25-19. La musica non cambia nel secondo. Trento continua a lavorare bene a muro e stronca sul nascere i contrattacchi avversari, che provano la reazione nel finale, ma senza riuscire a recuperare lo svantaggio: finisce 25-22. Nel terzo set arriva la reazione d’orgoglio di Piacenza, che impone i ritmi e trionfa 25-20. Michieletto e compagni si ricompattano, ritrovano il loro gioco e vincono nel quarto parziale 25-20, portando a casa la partita 3-1. Ora Trento è sul 2-0 nella serie contro Piacenza e potrebbe festeggiare l’accesso alla finale già nella prossima partita.

SERIE A1 FEMMINILE

Vittoria per Scandicci, che batte 3-0 Bergamo nella gara 1 dei playoff di Serie A1 femminile. Il primo set è incerto, le ospiti volano sul +5 ma calano fisicamente con il passare dei punti e si fanno recuperare nel finale: il parziale si chiude 25-23. Bergamo subisce un po’ di contraccolpo psicologico nel secondo set, perde certezze soprattutto in difesa e concede alle avversarie di andare quattro punti avanti. Distacco che risulta decisivo a fine set, che si chiude 25-21. Il copione si ripete nel terzo, in cui le padrone di casa continuano a martellare in battuta e sfruttano la grande vena realizzativa delle proprie attaccanti. Bergamo riesce a portarsi a -3 ma cala ancora alla distanza: alla fine il risultato è 25-20 e 1-0 per Scandicci nella serie. Esulta anche la Vero Volley, che vince gara 1 contro Casalmaggiore 3-2. Partono bene le padrone di casa: nel primo set le ospiti soffrono l’attacco avversario e non riescono a trovare una reazione efficace. La Vero piazza l’allungo decisivo verso metà parziale, resistendo poi fino alla fine del set, che si chiude 25-19. Le ospiti reagiscono nel secondo parziale, imponendosi 25-22, ma non riescono a confermarsi nel terzo, perdendo 25-20. Casalmaggiore non si arrende e riapre il match vincendo il quarto set 25-18 e portando la gara al tie break. Qui a vincere (15-12) è la Vero, che trionfa quindi 3-2 e si porta avanti nella serie.