Volley: Trento batte Piacenza in SuperLega, Conegliano perfetta in A1

Restano in scia le principali inseguitrici dell'Imoco, vale a dire Vero Volley e Scandicci. Milano, in realtà, soffre e non poco per piegare Talmassons: 22-25, 25-21, 32-30, 25-23 i parziali della vittoria della Numia, che pure nei set vinti è costretta ad inseguire le padrone di casa per poi chiudere al quarto sull'errore in attacco di Strantzali. Tiene il passo anche Scandicci, che batte in rimonta Vallefoglia: finisce 16-25, 25-20, 25-22, 25-20 per la Savino Del Bene. Vittorie anche per Perugia, Busto Arsizio e Firenze: la Bartoccini-Mc Restauri travolge 25-22, 25-14, 25-21 Cuneo, mentre l'UYBA stende 25-17, 25-21, 25-14. Per "Il Bisonte", invece, serve il tie-break per superare Roma: 17-25, 25-20, 29-27, 17-25, 15-13 i parziali del successo delle toscane.