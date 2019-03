Volley, SuperLega: Modena strapazza Milano in gara 1

30/03/2019

PLAYOFF SUPERLEGA

Modena si prende con prepotenza gara 1 dei quarti di finale dei playoff battendo Milano 3-0 con i parziali di 25-20, 25-14, 27-25. Per la squadra di Velasco giocano un’ottima partita in fase offensiva Urnaut che chiude con 14 punti e Zaytsev che mette a terra 13 palloni. In un PalaPanini tutto esaurito e ricolmo di entusiasmo, Modena parte subito forte e sorprende la squadra di Giani che fa fatica a entrare nell’atmosfera di questa sfida. Il primo parziale scivola così nelle mani di Modena che non rallenta nel secondo set, Zaytsev si fa sentire anche in battuta e il doppio vantaggio arriva con un ampio divario. Il terzo parziale è quello più combattuto della gara, con Milano che arriva anche ad avere due set point per accorciare sul 2-1. Modena però si salva con gli errori di Milano e non perdona, portando a casa il primo atto di questa sfida. Gara 2 è in programma tra una settimana a Busto Arsizio e Modena può già chiudere i conti e andare in semifinale.



SERIE A1 FEMMINILE

Ultima giornata di regular season in cui l’unico verdetto che ancora mancava era quello legato a chi avrebbe concluso al terzo e al quarto posto. Terza finisce Scandicci che supera in scioltezza Brescia 3-0 (25-19, 25-7, 25-11). A spuntarla per la quarta piazza tra Monza e Busto Arsizio, invece, è la Saugella che vince contro Bergamo 3-1 (16-25, 27-25, 25-20, 25-19) e approfitta della vittoria di Conegliano contro Busto: finisce 3-0 (25-20, 27-25, 25-19), con la capolista che si presenta in grande forma ai playoff. Questi gli altri risultati di una giornata che non aveva altre situazioni da chiarire: Casalmaggiore-Novara 3-1 (25-18, 19-25, 25-19, 25-21); Chieri-Filottrano 3-0 (25-18, 25-15, 25-17); Cuneo-Club Italia 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-22, 16-14).