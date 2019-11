Volley, Superlega: la Lube si conferma in testa, vincono anche Modena e Milano  

VOLLEY

Il terzo turno della Superlega, spalmato su più giorni, si chiude con le vittorie delle squadre favorite, Civitanova, Modena e Milano. All'Eurosuole Forum la Lube si conferma capolista battendo 3-1 Latina: 28-26, 25-15, 23-25, 25-23 il punteggio. Al PalaPanini Modena travolge Sora in tre set (25-10, 25-18, 25-15), mentre la Powervolley Milano si impone a Ravenna (27-25, 25-16, 25-20) con 27 punti di Abdel-Aziz. Tra le donne, Busto Arsizio passa 3-1 a Perugia.

La Lube Civitanova coglie il quarto successo in altrettante partite disputate in Superlega, stavolta contro una battagliera Latina. All'Eurosuole Forum l'avvio è tutto dei padroni di casa, che nel primo set volano sul 10-5 con un ace di Bruno, prima di subire la rimonta degli ospiti, che fanno male soprattutto con Ezequiel Palacios. Chiuso ai vantaggi il primo set con un attacco da zona 2 di Amir Ghafour (18 punti), Civitanova domina il secondo parziale, terminato da un primo tempo di Simone Anzani, ma si devono arrendere nel terzo per 25-23, parziale in cui è protagonista Jean Patry (26 punti in totale per il francese). Si chiude con questo punteggio anche il quarto parziale, stavolta in favore della Lube: è ancora Ghafour a togliere le castagne dal fuoco ai marchigiani con un attacco in diagonale. Al PalaPanini, la Leo Shoes Modena schianta Sora per 3-0: 25-10, 25-18, 25-15 i parziali in poco più di un'ora di gioco. Non c'è mai partita, già dal primo set, quando i padroni di casa vanno sul 13-3 dopo pochi minuti. Nel secondo set, il più combattuto, il fanalino di coda resta in corsa fino al 16-13, poi Zaytsev e compagni infilano un parziale di 5-1 che chiude sostanzialmente i giochi. Nel terzo set Sora va sotto per 9-1, subendo i colpi di uno scatenato Anderson (13 punti, di cui quattro ace) e riesce ad accorciare solo fino al -6. Zaysev sigla 12 punti, segue Grozdanov con 11. Terza vittoria consecutiva per la Powervolley Milano: la squadra di Andrea Giani batte 3-0 in trasferta Ravenna con i parziali di 27-25, 25-16, 25-20. Straordinaria prestazione per Nimir Abdel-Aziz: l'olandese mette a segno 27 punti, di cui 10 ace. Seguono il ravennate Daniele Lavia (13) e Nemanja Petric (12).



Nella Serie A1 femminile, la UYBA Busto Arsizio passa 3-1 a Perugia, battendo l'ultima in classifica: le farfalle varesine tornano quindi alla vittoria nel recupero della quinta giornata di campionato contro le neo promosse. I parziali per la squadra di coach Stefano Lavarini sono 25-18, 25-17, 18-25, 25-13.