Volley, playoff Superlega: Civitanova stende Perugia 3-0 e pareggia la serie scudetto

11/05/2019

Una serie di errori da una parte e dall’altra apre il match (2-2). Perugia prova a scappare con la free ball di Atanasijevic e l’ace di Leon con l’aiuto del nastro; Cester rimette la Lube in carreggiata con due bei primi tempi (5-5). Leal sbaglia il servizio, poi un ottimo attacco di Lanza (che stende Balaso) e una parallela out di Sokolov vale il 5-8 e il timeout chiesto da coach De Giorgi. La Sir mantiene tre punti di vantaggio sul diagonale poderoso di Leon che salta altissimo (8-11), ma tre ace consecutivi di Simon permettono ai padroni di casa di portarsi in vantaggio per la prima volta (12-11). Si viaggia sul filo dell’equilibrio, fino a quando Civitanova non carbura definitivamente con la free ball attaccata alla grande da Juantorena e al punto giocato di prima intenzione da Bruno per il +4 della Lube (18-14). Il timeout chiesto da coach Bernardi non serve agli umbri per farsi sotto; la battuta di Podrascanin scappa via (21-17). Leal sfonda il muro avversario, il servizio di Ricci va a un passo dalla riga ma è out; l’ace di Leal consegna il primo set ai marchigiani (25-20).



Il secondo parziale vede un avvio arrembante di Civitanova grazie al primo tempo di Simon e all’ace dello stesso cubano (3-1). De Cecco mura Leal, che poi sbaglia anche un servizio successivo (5-5). Il pallonetto spinto di Juantorena e il muro di Leon su Sokolov valgono il 10-8. La Lube mantiene il doppio vantaggio sull’errore di Lanza in diagonale (14-12) per poi portarsi sul +4 con Juantorena. Gli ospiti sono in palese difficoltà nel loro momento più importante e delicato dell’intera stagione, anche perché i cucinieri non si fermano e la pipe di Leal permette loro di firmare il punto del 18-14. Un diagonale di Leon consente a Perugia di riportarsi a contatto con Civitanova, ma Atanasijevic regala di fatto un clamoroso ace a Leal, non riuscendo a schivare un pallone diretto fuori (22-18). I marchigiani vanno sul 2-0 con Simon (25-21).



L’ace di Atanasijevic porta avanti la Sir all’inizio del terzo set. Nasce un bel testa a testa col primo tempo di Podrascanin e la parallela di Sokolov. Il bulgaro poi appoggia, beffando il muro avversario; Simon stampa Ricci e, dalla ricezione imperfetta di Perugia, Sokolov punisce con una schiacciata di prima intenzione. 11-8 e timeout chiesto dagli ospiti. I padroni di casa riescono a dominare agevolmente anche questo frazione di gioco: il diagonale di Leal pizzica l’incrocio delle righe (15-12), Simon mura Leon e l’invasione di Atanasijevic fissa il risultato sul 18-13. Perugia si sveglia, ma è ormai troppo tardi. La parallela chirurgica di Leon e quella di Sokolov, deviata fuori da Lanza, permette a Civitanova di allungare la serie di questa spettacolare finale di Superlega.