Volley: Perugia non si ferma, Civitanova passa a Siena. Donne: Conegliano capolista solitaria

24/02/2019

SUPERLEGA

Perugia non arresta la propria corsa e conquista il sesto successo consecutivo nella Superlega (l’ultimo ko rimane quello del 5 gennaio contro Trento). Gli umbri si impongono infatti senza troppi problemi in trasferta contro Monza 0-3 (22-25, 20-25, 20-25) e consolidano la prima posizione in classifica, restando a +3 da Trento, vincente ieri contro Padova. Prestazioni da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e dello schiacciatore Wilfredo Leon (13 punti, 3 aces), ma meritano di essere sottolineati anche i 5 muri del centrale Fabio Ricci e le 8 marcature del martello Filippo Lanza. Nelle zone alte vittoria esterna anche per Civitanova che supera Siena 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 21-25) con un super Juantorena (23 punti, 3 muri, 2 aces), anche se soffre contro una Emma Villas che costringe la Lube al quarto set. I ragazzi di Fefé De Giorgi rimangono al terzo posto a quattro punti dalla capolista. Alle loro spalle Modena e Milano continuano ad andare a braccetto al quarto posto. I Canarini tornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive; vanno sotto 0-1 contro Vibo Valentia al PalaPanini ma scacciano l’incubo e fanno festa (22-25, 25-18, 25-18, 25-20) trascinati da un eccellente Ivan Zaytsev (26 punti). La scatenata Powervolley espugna Verona con una facilità impressionante: i ragazzi di Andrea Giani ribaltano il primo set e poi dominano in lungo e in largo spinti da Stephen Maar (15 punti, 5 muri), Nimir Abdel-Aziz (14) e Trevor Clevenot (13) che hanno la meglio su Stephen Boyer (13) e Matey Kaziyski (10). Sora espugna a sorpresa 3-1 Ravenna. Dusan Petkovic (25 punti) e compagni ottengono un successo d’oro che sostanzialmente vale la salvezza: 8 punti di vantaggio su Siena quando mancano quattro turni al termine della regular season. Castellana Grotte conquista la prima vittoria stagionale battendo Latina al tie-break grazie ai 23 punti di Wlodarczyk e ai 20 di Zingel; i laziali si inchinano nonostante i 29 centri di Stern. I pugliesi hanno rinviato l’appuntamento con la matematicamente retrocessione in Serie A2.



A1 FEMMINILE

Conegliano è la nuova capolista solitaria grazie al successo in rimonta per 1-3 sul campo del Club Italia (33-31, 15-25, 17-25, 27-29). Le campionesse d’Italia in carica agguantano il primo posto in campionato dopo la fragorosa sconfitta di Novara a Monza e riscattano la delusione patita in Champions League contro Scandicci. L’Imoco Volley soffre nel primo e nel quarto set, ma alla fine porta a casa tre punti d’oro. Tra le venete in evidenza soprattutto Valentina Tirozzi (18 punti con 5 ace), seguita dalla statunitense Karsta Lowe (17) e dalle azzurre Raphaela Folie (14) e Miriam Sylla (13). Casalmaggiore vince 0-3 a Brescia (22-25, 24-26, 22-25) e sale al quarto posto in classifica. Firenze si sbarazza facilmente di Cuneo 3-0 (25-21, 25-23, 25-22) nello scontro diretto per un posto in zona playoff, mentre Filottrano stende Bergamo 3-1 (30-28, 27-29, 25-16, 25-22) ottenendo così una vittoria di importanza capitale in zona salvezza.