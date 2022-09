Volley, Mondiali femminili: quarta vittoria di fila per l’Italia, Kenya sconfitto 3-0

mondiali volley

Le azzurre di Mazzanti, già qualificate alla seconda fase, si impongono facilmente per 25-15, 25-23, 25-17

L’Italia infila la quarta vittoria in altrettante partite ai Mondiali femminili di volley e resta in testa al girone A. Tutto facile per le ragazze di Mazzanti, già qualificate alla seconda fase della competizione e brave a risolvere la pratica Kenya con un netto 3-0 e qualche brivido solo nel secondo set. Contro le africane, inferiori tecnicamente ma pur sempre campionesse in carica del proprio continente, sono decisivi i parziali di 25-15, 25-23, 25-17 con l’andamento del match che vede la nostra nazionale sempre in controllo e sempre avanti nel punteggio. Ottima prestazione in particolare per Nwakalor e Pietrini, che chiudono rispettivamente con 12 e 11 punti. Riposo per Egonu ma è comunque un pomeriggio davvero tranquillo in attesa della supersfida di domenica con l’Olanda padrona di casa: alle ore 16, contro la nazionale arancione, l’Italia chiude il girone e si gioca il primo posto definitivo in classifica.