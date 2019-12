Volley femminile, Conegliano sul tetto del mondo! Eczacibasi battuta in quattro set 

Le Pantere sono sul tetto del mondo: Conegliano vince il Mondiale per club di volley femminile. Le venete superano l'Eczacibasi in quattro set (22-25, 25-14, 25-19, 25-21). L'unico passaggio a vuoto avviene nel primo parziale, quando le turche rimontano dal -8 e si portano avanti nel punteggio. Il resto del match è una sinfonia di Conegliano, che trova in Paola Egonu la solista principale: 33 punti. Novara perde 3-0 con il VakifBank e chiude al quarto posto.