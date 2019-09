Volley, Europei femminili: l’Italia non brilla, ma batte la Slovacchia e va ai quarti  

L’Italvolley è ai quarti di finale dell’Europeo dove affronterà ora la Russia. A Bratislava, infatti, le ragazze di Mazzanti battono le padrone di casa della Slovacchia in tre set con i parziali di 25-20, 25-23, 25-20 al termine di una prestazione in cui si sono visti alti e bassi da parte della nostra Nazionale. Primi due set in equilibrio, nel terzo l’Italia prende il largo, si rilassa, poi però chiude i conti.

A Bratislava, davanti al pubblico di casa, la Slovacchia allenata dall’italiano Marco Fenoglio gioca una gara in cui non ha nulla da perdere, visto che già arrivare agli ottavi può essere considerato un grande traguardo. Dall’altra parte l’Italia di Mazzanti non ha intenzione di fermarsi già ora, ma la gara da dentro o fuori rende le Azzurre contratte in avvio. Le giocate di Sorokaite provano a dare la spinta decisiva all’Italia, le padrone di casa non mollano nulla anche grazie all’aiuto del pubblico che però si ammutolisce quando il primo tempo vincente di Chirichella regala il primo set all’Italia con il punteggio finale di 25-20. Se l’equilibrio si era intuito nel primo parziale, nel secondo diventa totale, con le due squadre che restano attaccate punto a punto senza che nessuno scappi via. La Slovacchia è quasi commovente in difesa, l’Italia invece è distratta e fallosa, con tanti errori e attacchi poco convinti che mantengono a contatto le avversarie.

Nel finale la protagonista è Paola Egonu, due ace da campionessa che permettono alla Nazionale di respirare con più tranquillità perché avanti nel conto dei set 2-0 con il 25-23 del secondo parziale. Terzo set in cui l’Italia prova a partire forte, con le centrali che si fanno sentire a muro e in attacco. Egonu infila un altro ace e costringe la Slovacchia a chiamare timeout, la situazione però per la squadra di Fenoglio sembra irrecuperabile quando Folie infila l’ace che scrive il punteggio di 20-10 sul tabellone. L’Italia però improvvisamente si rilassa e torna ad essere distratta e superficiale. La Slovacchia non lascia perso nessuno dei palloni che ha a disposizione e si spinge fino al 24-20, ma è Sorokaite a silenziare definitivamente il palazzetto di Bratislava con la diagonale vincente che chiude il set sul 25-20. Italia ai quarti di finale contro la Russia, dove però servirà salire di livello.