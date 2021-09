Volley, Europei: l'Italia è spietata, 3-0 alla Russia. Ora l'Olanda in semifinale

FEMMINILE

Le azzurre giocano una partita perfetta e travolgono la formazione di Busato: 25-20, 25-8, 25-15 i parziali. Venerdì la sfida che vale la finale

Una super Italia travolge 3-0 la Russia e accede alle semifinali degli Europei femminili di volley. A Belgrado, le azzurre dominano il quarto contro la formazione di Sergio Busato e rischiano solo nel primo set, poi dilagano: 25-20, 25-8, 25-15 i parziali del successo delle ragazze di Mazzanti, che venerdì affronteranno l'Olanda per accedere alla finalissima. Paola Egonu realizza 15 punti, 13 per Pietrini e 10 per Sylla e Chirichella. instagram fipav

Nessuna sbavatura, soltanto un leggero equilibrio nella fase iniziale del match: l'Italia domina il quarto degli Europei di volley femminile contro la Russia e accede alla semifinale. A Belgrado va in scena una partita in cui le azzurre rischiano soltanto all'alba dell'incontro, quando la squadra allenata da Sergio Busato sale prima sul 9-6, poi sull'11-8. Poi, la formazione di Mazzanti si scatena e inizia a dominare in tutti i fondamentali: muri (9 quelli vincenti), battute (5 gli ace in totale) e attacchi (44 vincenti contro i 26 delle avversarie). E se il 25-20 del primo set può far pensare ad un secondo tutto da giocare, il 25-8 da record del parziale centrale cancella ogni dubbio sull'esito dell'incontro.

Nel secondo set, infatti, l'Italia infila un terribile break di 13-0 e passa dal 3-3 al 16-3, archiviando il 2-0 in maniera clamorosa, pur avendo di fronte una squadra alle prese con un ricambio generazionale e ricca di giovani. Il dominio delle ragazze di Mazzanti non si ferma: anche nel terzo set, la Russia resta attaccata fino al 7-5, poi Egonu, Sylla e Pietrini scavano il solco definitivo. In un lampo, la formazione di Busato viene doppiata: 18-9, parziale che fa calare definitivamente il sipario sul quarto di finale. Le azzurre arrivano solo con leggero ritardo al match point (la Russia limita leggermente i danni e passa dal 23-11 al 24-15), poi si guadagnano la semifinale, in programma venerdì. A porre fine alle ostilità è l'attacco della solita Paola Egonu, che chiude da miglior realizzatrice con 15 punti. Bene anche Elena Pietrini, che ne mette a referto 13, e Miriam Sylla e Cristina Chirichella, entrambe in doppia cifra (10). Adesso, la sfida all'Olanda per un posto nella finalissima.

ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-20, 25-8, 25-15)

- ITA: Sylla 10, Chirichella 10, Orro 4, Pietrini 13, Danesi 6, Egonu 15; De Gennaro, Parrocchiale. Non entrate: Gennari, Bonifacio, Malinov, Nwakalor, Mazzaro (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

- RUS: Fedorovtseva 7, Brovkina 2, Kadochkina 5, Kapustina 4, Enina 4, Startseva 1; Pilipenko (L), Matveeva 2, Zaytseva (L), Smirnova 2, Kotova 5, Lazareva 1. All. Busato.