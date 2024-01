Volley, A1 donne: Milano domina sul campo di Scandicci, brilla Egonu

© X Vero volley

Tutto facile per l'Allianz Vero Volley Milano sul campo della Savino Del Bene Scandicci. Il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, in un Palazzo Wanny di Firenze tutto esaurito, finisce 0-3. Questi i parziali: 20-25, 21-25, 15-25. Per le ragazze allenate da coach Marco Gaspari brilla Paola Egonu, autrice di 20 punti. Non bastano, invece, alle padrone di casa i 10 messi a segno dall'altra opposto, Ekaterina Antropova. Milano consolida così il secondo posto e sale a 43 punti in classifica, a +5 sulle rivali di stasera.