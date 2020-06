Qualità ed esperienza per Monza: Meijners rinnova

Floortje Meijners sarà ancora una giocatrice della Saugella Monza. La schiacciatrice olandese ha prolungato di un altro anno il suo contratto con la Pro Victoria Pallavolo Monza e rimarrà in Brianza almeno fino al 2021. In quest'ultima stagione, seppur non terminata, Meijners è stata la terza miglior realizzatrice (228 punti) e la top ace della squadra monzese (20 battute vincenti).