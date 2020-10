Perugia espugna Trento e mantiene la vetta, prima vittoria per Cisterna

VOLLEY MASCHILE

Il big match del 6º turno della SuperLega Credem Banca di pallavolo maschile va alla Sir Safety Conad Perugia, che in quattro set (25-17, 22-25, 17-25, 25-27) ha sconfitto i padroni di casa dell'Itas Trentino. Dopo un primo set molto difficile, alla distanza escono i Block Devils trascinati dall'ormai solito MVP, Leon, e da un ter Horst da 13 punti. Ancora primo posto in classifica per i ragazzi di Heynen, che guidano con 18 punti.

Ancora un successo per l’Allianz Powervolley Milano, questa volta per 3-1 (15-25, 25-19, 27-25, 25-22) contro la NBV Verona. Il match, andato in scena all’Allianz Cloud, ha visto i padroni di casa lottare colpo su colpo con gli scaligeri, con Matteo Piano e compagni che sono stati più bravi nel spostare l’ago della bilancia della contesa dalla propria parte. Il successo (il quinto su sei gare) rafforza il terzo posto di Milano in classifica (a quota 14 punti).

La Leo Shoes Modena di Andrea Giani vince al PalaPanini e rialza la testa dopo il k.o. casalingo di domenica scorsa con Milano. Continuano i problemi della Bluenergy Gas Sales Piacenza, che senza Grozer e Hierrezuelo soccombe 3-0 (25-16, 25-17, 26-24).

La Top Volley Cisterna conquista una vittoria pesantissima, da tre punti, contro il Vero Volley Monza. Il 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-23) inflitto alla formazione brianzola regala il primo successo alla squadra guidata da Boban Kovac, al debutto casalingo davanti al pubblico del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina (per l’occasione concesso l’accesso a un massimo di 200 spettatori).

Dopo due gare a porte chiuse, tornano gli spettatori all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ed i loro applausi sono tutti per la Cucine Lube di Ferdinando De Giorgi che mantiene l’imbattibilità in campionato schiantando la Kioene Padova in tre set (25-11, 25-20, 25-14).

Festeggia anche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che a Ravenna contro la Consar cala il poker vincendo con il punteggio di 3-2 (25-23, 23-25, 21-25, 25-19, 15-17). Un risultato che consente alla squadra di Baldovin di salire a quota dieci punti in classifica, al termine di un tie-break al cardiopalma che vedeva i padroni di casa avanti 14-10.

