Non c'è due(mila) senza tre: a Firenze arriva Enweonwu

VOLLEYMERCATO

Il 2000 e il colore azzurro rimangono i due leitmotiv del mercato de Il Bisonte Firenze: dopo Panetoni e Kone, il club di Elio Sità annuncia l’ingaggio di un’altra atleta nata nel primo degli anni duemila, l’opposto (ma all’occorrenza anche schiacciatrice) Terry Enweonwu. Proveniene dalla corazzata Imoco Volley Conegliano, con cui nell’ultima stagione ha vinto tutto quello che la pandemia le ha permesso di vincere.

Anche Enweonwu ha fatto incetta di successi a livello di nazionali giovanili, ma rispetto alle due neo-compagne di squadra ha avuto già l’onore di debuttare nella rappresentativa maggiore, conquistando un bronzo agli ultimi campionati europei con la cugina Paola Egonu a farle da chioccia. La ventenne parmigiana, che ha firmato un contratto biennale e che vestirà la maglia numero 1, ritroverà quel Marco Mencarelli che nel 2017 l’ha guidata al titolo mondiale Under 18.

Le parole di Terry Enweonwu: "Sono molto contenta che si sia presentata un’occasione del genere: dopo essere stata in una grandissima squadra come l’Imoco spero di riuscire a mettere in pratica a Firenze ciò che ho imparato. Ho sempre sentito parlare molto bene de Il Bisonte e mi sembrava la scelta giusta per portare avanti il mio percorso di crescita, ma anche sapere di poter lavorare con Mencarelli ha influito. Dalla squadra mi aspetto un grande miglioramento durante la stagione: essendo un gruppo giovane, con l’avanzare del campionato ci sarà una grande crescita da parte di tutte".