Meijners operata al ginocchio: rientro in due settimane

Intervento al ginocchio sinistro riuscito per la giocatrice olandese della Saugella Monza, Floortje Meijners. L’intervento di meniscectomia mediale selettiva in artroscopia è stato previsto in seguito ad una lesione a manico di secchio del menisco mediale rimediata dall'atleta in allenamento. Meijners comincerà la fisioterapia con il responsabile fisioterapia del consorzio Vero Volley, Roberto Volpi, ed il massofisioterapista della Saugella Monza, Davide Spinelli. La piena ripresa dell'attività sportiva è prevista tra due settimane circa, previo consulto degli specialisti.