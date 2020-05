Lucia Bosetti resta a Scandicci: "Voglio ricompensare la società"

UFFICIALE

La Savino Del Bene Scandicci ha comunicato che la schiacciatrice Lucia Bosetti giocherà in Toscana anche nella stagione 2020/21. La figlia d'arte vestirà la maglia della Savino Del Bene per la quarta stagione consecutiva dopo oltre 80 partite a Scandicci e oltre 700 punti segnati.

"Sono molto emozionata di poter fare un altro anno alla Savino Del Bene - spiega Lucia Bosetti. È il quarto a Scandicci ed è la società nella quale sono rimasta più a lungo. Amo la città, i tifosi e sento quella maglia come mia, non potevo chiedere di meglio".

"La scorsa stagione è stata complicata perché non sono mai riuscita a dare alla squadra il contributo che avrei voluto, ho cercato di farlo in tutti i modi ma mi sono dovuta operare. Voglio ricompensare la società e la città degli sforzi fatti l’anno scorso provando a tornare al 100% per far sorridere i tifosi. Mi sto allenando da tempo per tornare in campo nelle migliori condizioni possibili".