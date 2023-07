Lega Volley Summer Tour: Casalmaggiore-Lecco è la finale di Coppa Italia  

SECONDA TAPPA

A Riccione, la Stabili e la BVT Picco superano rispettivamente Busto Arsizio (15-9, 21-20) e Milano (13-15, 15-10, 15-10)

© foto legavolleyfemminile Saranno Casalmaggiore e Lecco a giocarsi la finale di Coppa Italia del Lega Volley Summer Tour 2023. A Riccione, si ripetono le semifinali della prima tappa, la Supercoppa, con la Stabili che si impone nuovamente su Busto Arsizio (15-9, 21-20). Stavolta, però, è la BVT Picco a superare Milano in rimonta: 13-15, 15-10, 15-10 sulla Vero Volley. A partire dalle 16:30 si disputeranno le partite decisive per il terzo e primo posto: streaming su Sportmediaset.it a partire dalle 16.

Seconda finale per Casalmaggiore nella Lega Volley Summer Tour. Come in occasione della tappa di San Benedetto del Tronto, con in palio la Supercoppa, la Stabili supera in semifinale Busto Arsizio, accedendo al match decisivo per la conquista della Coppa Italia. Stavolta, però, non affronterà Milano, ma Lecco, che a Riccione si prende la rivincita grazie al trionfo in rimonta in tre set.

La prima sfida è quella tra Casalmaggiore e la Motorola, che dà battaglia soprattutto nel secondo set ma cede 15-9, 21-20. Nel parziale d'apertura, è decisivo l'allungo finale delle ragazze di coach Lucchi, che avanti 9-8 trovano cinque punti consecutivi e salgono sul 14-8, archiviando poi la pratica grazie al 15-9. Nel secondo, invece, persiste la parità, con le squadre che si annullano a vicenda numerosi match point (per Casalmaggiore) e set point (per la Motorola). Da regolamento, dopo il 20-20 non si va più ai vantaggi, ma ad aggiudicarsi il set è la squadra che fa punto per prima: un muro premia la Stabili, che chiude così in due set e vola in finale.

L'avversaria sarà Lecco: la BVT Picco riscatta la sconfitta in semifinale di Supercoppa e si impone in rimonta su Milano. La Vero Volley esce meglio dal timeout sul 13-13 e trova i due decisivi punti per aggiudicarsi il primo set, ma le ragazze di coach Contadin riescono a pareggiare i conti con il 15-10 del secondo. Lo stesso risultato arriva nel terzo e decisivo set: Casalmaggiore-Lecco metterà in palio la Coppa Italia, mentre Busto Arsizio-Milano sarà la finale per il terzo posto. Le due sfide andranno in scena a partire dalle 16.30, dalle 16 in streaming su Sportmediaset.it.