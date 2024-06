La pallavolo femminile vede sempre più vicina Parigi: la squadra di Velasco è pronta a garantirsi il pass

OLIMPIADI

La squadra guidata dal tecnico argentino si trova in quarta posizione nel ranking mondiale mantenendo un vantaggio di settanta punti sul Canada, prima squadra esclusa dalla rassegna a cinque cerchi

© Ufficio Stampa Le Olimpiadi sono più vicine per la pallavolo italiana femminile che, in attesa di concludere la fase preliminare della Nations League, vede il pass quasi garantito. I successi contro Francia, Repubblica Dominicana e Cina hanno consentito alle azzurre di risalire sino al quarto posto nel ranking a cinque cerchi alle spalle soltanto di Turchia, Brasile, Polonia con le verdeoro uniche in grado di imporsi sulle ragazze di Julio Velasco.

Attualmente Anna Danesi e compagne si trovano attualmente a quota 358,51 punti risultando la miglior compagine a non aver ancora strappato l'accesso per Parigi 2024 precedendo gli Stati Uniti (già qualificati con 346,78 punti), il Giappone (329,62), la Cina (327,57) e l'Olanda (290,9). Considerato che i posti a disposizione saranno cinque con uno destinato alla miglior formazione asiatica mentre un altro è stato già assegnato al Kenya, ventesima con 162,42 punti in qualità di miglior africana.

La prima a essere attualmente esclusa è quindi il Canada, decimo con 288,74 punti e quindi distante settanta lunghezze dall'Italia che, in vista delle prossime sessioni del torneo, può dirsi abbastanza tranquilla visto anche il gioco mostrato dal sestetto tricolore, rimontato soltanto dal Brasile quando si trovava in vantaggio per 2-1 15-11.