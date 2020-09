Per la gara d'apertura di domenica 20 settembre con Scandicci al PalAgnelli, la Zanetti potrà contare su un libero in più: si tratta di Giorgia Faraone, classe 1994, lo scorso anno a Cutrofiano in Serie A2. Da qualche settimana il libero si allena con la Zanetti e domenica sarà a disposizione di Daniele Turino.