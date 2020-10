Firenze vince 3-1 nell'anticipo: Bergamo, così non va

VOLLEY FEMMINILE

Inizia con una vittoria in trasferta la 5ª giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo. Nell'anticipo tra Zanetti Bergamo e Il Bisonte Firenze, sono le toscane ad avere la meglio, per tre set a uno (24-26, 16-25, 25-21, 20-25), sulle ragazze di Turino.

Dopo un primo set equilibrato, terminato solo ai vantaggi per le ospiti, nel secondo parziale è la squadra di Mencarelli a prendere le redini del match, trascinata da una sempre efficace Nwakalor, autrice di 19 punti totali. Nel terzo set, anche grazie all'ingresso di Enright, le padrone di casa rialzano la testa e rientrano in partita con un convincente 25-21. Nel quarto parziale sono ancora le ospiti, sempre solide a muro, a portarsi subito in vantaggio conducendo il set in tranquillità fino al 20-25 finale, siglato dal tap in vincente della neo entrata Fatim Kone.