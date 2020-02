"Due cuori nella pallavolo": a Monza una tribuna per single

NON SOLO VOLLEY

In occasione della sfida di campionato contro la Calzedonia Verona, il consorzio Vero Volley ha aperto una tribuna esclusivamente dedicata a tifosi single in cerca dell'anima gemella. L'idea, nata dalla collaborazione con l'applicazione di incontri online Icemash, ha permesso così ad appassionati single di guardare la partita e conoscere delle nuove persone vicine a loro.

L'accesso alla tribuna speciale era consentito a coloro che avevano il ticket pre-ordinato online tramite un apposito link, disponibile sulle pagine social di Icemash. La tribuna aveva anche un catering esclusivo per i possessori del biglietto: così facendo tutti i single presenti, fra una schiacciata, un bagher e un commento alla partita, hanno avuto modo di fare nuove conoscenze e, magari, trovare l’amore.

Per Nicole Cesareo, realizzatrice dell'applicazione che sta rivoluzionando il mondo del dating, la sfida tra Monza e Verona è stata “un’occasione per unire, in un simpatico esperimento sociale, il mondo dello sport a quello della sfera sentimentale”.