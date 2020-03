Coronavirus, Giannelli e le donazioni per la Protezione Civile: "Uniti nella partita più importante"

VOLLEY ITALIANO

#UnitiNellaPartitaPiùImportante. Un semplice hashtag, lanciato da Simone Giannelli, per dar vita a una raccolta fondi che possa aiutare la Protezione Civile e le persone che giorno e notte combattono contro il COVID-19.

È questa la nuova idea del palleggiatore dell'Itas Trentino e della Nazionale italiana, particolarmente colpito da una situazione che sta mettendo in ginocchio tutta Italia. Solo 23 anni per Giannelli, ma già la consapevolezza di dover aiutare il prossimo e di essere da esempio per tanti giovani appassionati.

Fra i promotori ci sono anche Oreste Cavuto ec Emanuele Birarelli. Gli altri pallavolisti che stanno adoperando per veicolare il più velocemente possibile il messaggio sono Michele Baranowicz, Thomas Beretta, Daniele Lavia, Matteo Piano, Davide Saitta, Daniele Sottile, Dragan Travica, Ivan Zaytsev.