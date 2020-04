Conegliano, numeri da record in una stagione (quasi) irripetibile

È andata in archivio una stagione 2019/20 che, nonostante lo stop forzato per l'emergenza COVID-19, entra negli annali della storia di Imoco Volley Conegliano grazie al ruolino di marcia delle pantere, che da ottobre ai primi di marzo hanno inanellato un cammino praticamente immacolato, aggiudicandosi tutti i trofei disponibili: Supercoppa italiana, Mondiale per club e Coppa Italia. Senza dimenticare il 1º posto in regular season e le semifinali conquistate di Champions League.

Egonu, l'opposto italiano che ha cambiato la pallavolo Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Nel mondo del volley esisterà un prima e un dopo Paola Egonu. Giocatrice totale, che ha cambiato il modo di interpretare il ruolo dell'opposto per fisicità, carisma e libertà nel vivere la propria carriera senza ascoltare elogi o critiche. Classe '98, è nata a Cittadella da genitori nigeriani. Ora gioca a Conegliano.





Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte